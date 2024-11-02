習近平晤斯洛伐克總理菲佐　籲歐方勿將經貿問題政治化

中國國家主席習近平11月1日會見訪華的斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）。習近平表示，雙方決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係，中方決定給予斯洛伐克公民15日免簽入境中國待遇。



習近平在北京人民大會堂會見菲佐時表示，今年是中斯建交75周年，可從四方面持續推動中斯關係提質升級，包括深化政治互信，保持高層交往；拓展務實合作，中方鼓勵有實力的中國企業到斯洛伐克投資，亦歡迎斯方企業到中國開拓市場。另外是促進人文交流及加強國際合作。

2024年11月1日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與來華進行正式訪問的斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）舉行會談。（中國外交部網站）

習近平強調，中方高度重視中歐關係。明年是中歐建交50周年，中歐關係應該展現應有的成熟和穩定，希望新一屆歐盟機構採取積極、務實對華政策，妥善管控分歧，避免將經貿問題政治化。

菲佐表示，斯方堅定奉行一個中國政策，反對任何干涉別國內政的行為。今次攜同多名重要閣員和企業家訪華，旨在表明斯方對發展對華關係的高度重視和積極意願。

2024年11月1日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）。（中國外交部網站）

雙方亦就烏克蘭危機交換意見。習近平闡述中方一貫原則立場，讚賞斯方秉持客觀、理性、公正態度，歡迎斯洛伐克和更多志同道合的國家同中方一起，為勸和促談發揮積極作用。

菲佐表示，中方在烏克蘭危機問題上的立場公正客觀、富有建設性，斯方願同中方一起，為推動政治解決危機貢獻力量。