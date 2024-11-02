習近平晤斯洛伐克總理菲佐 籲歐方勿將經貿問題政治化
撰文：王海
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中國國家主席習近平11月1日會見訪華的斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）。習近平表示，雙方決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係，中方決定給予斯洛伐克公民15日免簽入境中國待遇。
習近平在北京人民大會堂會見菲佐時表示，今年是中斯建交75周年，可從四方面持續推動中斯關係提質升級，包括深化政治互信，保持高層交往；拓展務實合作，中方鼓勵有實力的中國企業到斯洛伐克投資，亦歡迎斯方企業到中國開拓市場。另外是促進人文交流及加強國際合作。
習近平強調，中方高度重視中歐關係。明年是中歐建交50周年，中歐關係應該展現應有的成熟和穩定，希望新一屆歐盟機構採取積極、務實對華政策，妥善管控分歧，避免將經貿問題政治化。
菲佐表示，斯方堅定奉行一個中國政策，反對任何干涉別國內政的行為。今次攜同多名重要閣員和企業家訪華，旨在表明斯方對發展對華關係的高度重視和積極意願。
雙方亦就烏克蘭危機交換意見。習近平闡述中方一貫原則立場，讚賞斯方秉持客觀、理性、公正態度，歡迎斯洛伐克和更多志同道合的國家同中方一起，為勸和促談發揮積極作用。
菲佐表示，中方在烏克蘭危機問題上的立場公正客觀、富有建設性，斯方願同中方一起，為推動政治解決危機貢獻力量。
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