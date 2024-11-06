以防長兩年兩遭撤職　哽咽講述被炒原因　稱「道德黑暗」席捲國家

兩年內第二次遭以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）免職的國防部長加蘭特（Yoav Gallant），11月5日晚上召開新聞發布會，解釋自己被解職的3個原因，路透社指其情緒明顯激動。據總理辦公室稱，內塔尼亞胡向加蘭特發出簡短的信，告知對方任期將在「收到這封信後48小時內」結束。 免職消息引起民眾不滿，多個城市隨即有群眾上街示威。



加蘭特表示，首個原因是他支持要求極端正統派入伍，稱不僅是一個社會問題，也涉及國家安全。他表示，絕不能允許有關正統派免於入伍的「歧視性、腐敗的法案」獲得通過，強調以色列未來幾年將面臨複雜的挑戰。「在這種情況下，別無選擇。每個人都必須在以色列國防軍服役，並參與保衛以色列的使命」。

第二個問題是人質交易問題。加蘭特強烈暗示，以色列應該優先考慮達成協議，將剩下的101名人質帶出加沙，即使這樣做意味著哈馬斯仍留在加沙地帶。「無論誰死在人質中，都永遠無法返回。拋棄人質的行為，永遠不會得到補償」 。

最後，加蘭特呼籲政府對去年10月7日哈馬斯的恐怖攻擊進行調查，指需要了解真相並汲取軍事、政治和安全教訓，這是以色列軍隊應對未來挑戰的唯一途徑。

+ 4

加蘭特哽咽表示，保護以色列的安全是他一生使命。他讚揚以軍過去一年的戰爭努力，但警告說「道德黑暗」已經席捲這個國家。

2023年3月，加蘭特曾因呼籲暫停司法改革法案，遭到內塔尼亞胡解職，但因加沙戰事，不到一個月又復職。