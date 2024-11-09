巴黎聖母院鐘聲再響　大火維修5年後將於12月8日重開

撰文：聯合早報
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法國歷史悠久的巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）在經歷五年的火災修復後，再次敲響鐘聲。聖母院將於12月8日重開。

法新社報道，巴黎聖母院北鐘樓於11月8日響起鐘聲，這是2019年火災摧毀教堂尖頂以來的首次。大教堂將於一個月後重新對外開放。巴黎聖母院的保護和修復公共機構負責人約斯特（Philippe Jost）表示：「這是美麗、重要且具有象徵意義的一步。」

2024年10月23日，法國巴黎，一名婦人路過2019年遭遇大火的巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathdral），圖為建築物的修復工作仍在進行中。（Reuters）

巴黎聖母院於2019年4月19日發生火災，震驚世界。總統馬克龍（Emmanuel Macron）迅速制定計劃，誓要在五年內重建巴黎聖母院，並讓它變得更加美麗。修復工程動員了約250家企業和數百名專家，投入資金高達數億歐元。

北鐘樓的八枚鍾在當地時間，11月8日早上10時30分依次敲響，鐘聲持續約五分鐘。每枚鍾已於7日單獨進行聲音測試，負責重新安裝工作的古讓（Alexandre Gougeon）指出，第一次測試非常成功。「雖然還不完美，但我們會讓它變得完美。」

2024年11月7日，巴黎奧組委主席埃斯坦蓋（Tony Estanguet）和巴黎聖母院院長杜馬斯（Olivier Ribadeau Dumas）蒙席為巴黎聖母院的三座新鐘祈福。（Reuters）

當年的大火燒毀了北鐘樓的一部份，工程人員須對其進行修復，並將鍾拆除，清除灰塵和鉛，然後放回原處。八枚鍾里最重的是重達四公噸的「加百列」（Gabriel），最輕的則是800公斤的「讓·瑪麗」（Jean-Marie）。

巴黎聖母院將於12月7日和8日兩天舉辦儀式，慶祝教堂重新開放。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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