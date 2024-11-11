菲律賓考慮購買美國中程導彈發射系統　或激怒中國

據英媒11月11日報道，菲律賓國防部長特奧多羅接受採訪時證實，菲律賓正計劃從美國購買「中程能力」（MRC）發射器—— 「堤豐」（Typhon）中程導彈發射系統，他還稱菲律賓「不會放棄在領土內獲得這種能力的權利」。報道稱，此舉是菲律賓政府提升軍隊威懾能力計劃的一部分，可能會激怒中國。



今年4月，美國借參加美菲聯合軍演之機將「堤豐」系統引入菲律賓，這是美國自2019年退出《中程導彈條約》以來，首次在菲律賓部署中程導彈系統。

按原計劃，「堤豐」系統本應在9月份撤出菲律賓呂宋島，但美國至今沒有打包走人的跡象，菲軍方早前也稱希望「堤豐」系統在菲長期部署。

菲律賓武裝部隊發言人帕迪拉表示，菲軍方將繼續使用這套發射器進行訓練，馬尼拉正在「考慮嘗試採購」該系統。

2024年4月11日，菲律賓總統小馬可斯（左二）在美日菲峰會上發言。（Reuters）

「我們確實打算獲得此類能力。」特奧多羅對英媒說，「我們不會放棄未來在我們領土內獲得任何此類能力的權利。」

報道稱，菲律賓總統小馬可斯已將菲律賓的政策重點從打擊內部叛亂轉移到對外維護「主權」上，不僅新增軍費，還打算新建數個海軍和空軍基地，而採購「堤豐」系統是小馬可斯政府提升菲律賓武裝部隊「發現和威懾」能力計劃的一部分。

「堤豐」系統能夠發射射程在500至5500公里之間的核導彈或常規導彈。特奧多羅說，「堤豐」系統將作為從印度採購的「布拉莫斯」超音速反艦導彈的補充，該系統配備的導彈射程超過「布拉莫斯」，因此能夠「提升威懾力」。

菲律賓軍方正在面向南海的呂宋島西海岸建設首個「布拉莫斯」導彈基地。報道稱，菲律賓還希望加強包括東海岸在內的其他地區，這些地區對美國潛艇活動和補給線至關重要，而中國正加強那裏的軍事活動。

特奧多羅說，「我確實認為，我們需要在東海岸建設大量基礎設施，以建立空中和海軍基地」。

2024年10月10日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部網站）

關於美國在菲律賓部署中導，中方已多次嚴正闡明反對立場，有關做法嚴重開歷史倒車，嚴重威脅地區國家安全，嚴重加劇地緣對抗，已引起地區國家高度警惕和關切。

自小馬可斯政府上台以來，菲律賓在南海地區不斷對中國做出挑釁舉動，倚仗美國「撐腰」興風作浪。近來菲律賓多次非法闖入中國仁愛礁、仙賓礁鄰近海域，並蓄意製造碰撞事件，致使南海局勢再度緊張。

本月初，菲律賓軍方開始為期兩週的作戰演習，超過3000名海陸空三軍人員參加。菲軍方官員表示，此次演習不針對任何國家，但同時妄稱，演習中包括奪取一個南海島嶼控制權的內容。

針對美國在南海挑動對抗的行為，外交部發言人毛寧曾指出，中國在南海的領土主權和海洋權益是在長期的歷史過程中形成的，有着充分的歷史和法理依據。中國同南海當事國完全有能力、有智慧通過對話協商妥處分歧，共同管控好海上局勢。美國等個別域外國家在南海升級武力部署和軍事活動，挑動對抗、製造緊張，是南海最大的不穩定源。

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