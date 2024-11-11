中國印尼達共識「在兩國主張重疊海域」合作　另簽逾百億美元協議

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）11月8日至10日國事訪問中國，9日會見中國國家主席習近平，兩方就「在兩國主張重疊海域」開展共同開發合作達成共識，普拉博沃又見證兩國在11月10日舉辦的中國印尼工商論壇上簽署價值100億美元（780億港元）的協議，合作範疇涵蓋食品、新能源、科技和生物技術等領域。



根據中國與印尼11月9日發表的共同聲明，習近平與普拉博沃在親切友好氣氛中舉行會談，雙方就在兩國主張重疊海域開展共同開發合作達成重要共識，一致同意設立政府間聯合指導委員會，本着「相互尊重、平等互利、靈活務實、協商一緻」的原則，遵照雙方各自現行法律和法規，探討和推進有關合作。

2024年10月21日，印尼雅加達，圖為新任總統普拉博沃在就職儀式上發表講話。（Reuters）

在11月10日舉行的中國印尼工商論壇上，兩國又簽署價值百億美元的協議，據報道指，雙方簽署的協議內容包括：印尼中蘇拉威西省（Central Sulawesi）建造鎳資源高壓酸浸綠色冶煉廠及其配套基礎設施、雲基礎設施和培養數碼人才等。

由於中國主張對南海90%的主權，其範圍一直延伸到距離海南島以南1000多公里的印尼納土納群島（Natuna Islands）附近海域，路透社引述海事分析師Aristyo Rizka Darmawan指，中國與印尼聯合聲明的說法意味着印尼承認中方海域重疊的主張，可能損害印尼在其專屬經濟區開發資源的主權。

印尼外交部11日則指，儘管與中國簽署海上開發協議，但印尼並不承認中國對南海的主權主張，指該協議不會對其主權產生任何影響。

中國外交部發言人林劍11日在回答關於兩國「重疊海域」的問題時表示，此次簽署的海上共同開發的合作文件主要是明確雙方合作的政治共識和合作方向，就合作內容和方式等具體問題還有待進一步探討。