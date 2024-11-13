胡塞武裝稱攻擊林肯號航母 並空襲美軍兩艘驅逐艦
撰文：蕭通
出版：更新：
也門胡塞武裝（Houthis）於11月12日表示，該組織分別在阿拉伯海和紅海，攻擊了美軍一艘航空母艦和兩艘驅逐艦。但聲明未透露有否造成損壞，美軍方面暫無回應。
胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Sarea）發聲明稱，當日發動兩次攻擊行動，分別向位於阿拉伯海的美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln），以及位於紅海的兩艘美軍驅逐艦，發動了導彈和無人機襲擊，以回應美國和英國對也門的攻擊，以及藉此表達該組織對巴勒斯坦和黎巴嫩人民的支持。
聲明未提及襲擊的具體時間，但指行動均成功達成目標。據伊拉克沙法齊通訊社（Shafaq）報道，兩次襲擊持續了8個小時。
自去年10月新一輪以巴衝突爆發後，胡塞武裝多次使用無人機和導彈，襲擊紅海和阿拉伯海的船隻，藉此要求以色列停止對加沙的軍事行動。今年1月12日以來，美國和英國曾多次打擊胡塞武裝在也門的軍事目標。
擊殺哈馬斯領導人辛瓦爾 以色列終於得救了？耿爽強調也門問題需對話協商解決 促胡塞武裝尊重商船航行權利以色列將以「三方式」報復伊朗 沙特究竟要支持哪一邊？這場屠殺是怎麼發生的？｜加沙戰爭一周年以軍攔截射向中部地對地導彈 也門胡塞武裝承認發動攻擊