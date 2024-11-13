胡塞武裝稱攻擊林肯號航母　並空襲美軍兩艘驅逐艦

也門胡塞武裝（Houthis）於11月12日表示，該組織分別在阿拉伯海和紅海，攻擊了美軍一艘航空母艦和兩艘驅逐艦。但聲明未透露有否造成損壞，美軍方面暫無回應。



圖為2024年5月3日，也門首都薩那，胡塞武裝士兵在聲援加沙巴勒斯坦人的集會現場巡邏。（Reuters）

胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Sarea）發聲明稱，當日發動兩次攻擊行動，分別向位於阿拉伯海的美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln），以及位於紅海的兩艘美軍驅逐艦，發動了導彈和無人機襲擊，以回應美國和英國對也門的攻擊，以及藉此表達該組織對巴勒斯坦和黎巴嫩人民的支持。

聲明未提及襲擊的具體時間，但指行動均成功達成目標。據伊拉克沙法齊通訊社（Shafaq）報道，兩次襲擊持續了8個小時。

自去年10月新一輪以巴衝突爆發後，胡塞武裝多次使用無人機和導彈，襲擊紅海和阿拉伯海的船隻，藉此要求以色列停止對加沙的軍事行動。今年1月12日以來，美國和英國曾多次打擊胡塞武裝在也門的軍事目標。