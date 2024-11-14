Rolex勞力士水鬼Submariner保值能力有多強？總市值逼近500億美元
撰文：聯合新聞網
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根據Rolex勞力士首次發布的生產數據，該公司歷來所生產的水鬼（Submariner），如今總值已接近500億美元（約3900億港元）。
彭博資訊報道，根據勞力士授權的書籍《水鬼：一支解鎖深海探索的名錶》（暫譯），在1953年到2020年間，合計生產近400萬支的水鬼與海使者（Sea Dweller）。
英國名錶二手交易平台Subdial估算，按目前的市價計算，這些名錶的總值高達460億美元；若將2020年以後所生產的水鬼也納入，總值可能接近500億美元（約3890億港元）。
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此一數據凸顯部分勞力士產品的保值能力有多強。分析師估算，儘管勞力士每年生產超過100萬支名錶，但許多款式在二手市場的交易價格，比原始售價還高。
已生產逾70年的水鬼是專為深海潛水員所設計，但深受華爾街人士或倫敦金融城交易員喜愛。
最新的水鬼款式，外型仍保有1953年初代表款的設計，而較稀有的水鬼款式，保值能力高於產量較高的款式。
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曾效力於佳士得的佛羅里達骨董手表交易商溫德說：
當我閉上眼睛想起勞力士時，腦海裡浮現的就是水鬼。
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