內塔尼亞胡在加沙：哈馬斯將不再統治　助1名人質獲釋得500萬美元

據《以色列時報》11月19日報道，以色列總理內塔尼亞胡當天視察了加沙地帶的以軍陣地，聲稱將確保巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）不會在戰後繼續控制加沙。以媒認為，這一發言似乎表明，只要哈馬斯還在加沙活動，內塔尼亞胡就不會接受停火談判。



報道稱，內塔尼亞胡視察了部署在內察里姆走廊的以軍部隊，這是一條貫穿加沙地帶中部的走廊。哈馬斯要求以色列全面撤出加沙地帶，但以色列國防軍已在內察里姆走廊修建「半永久性駐紮」的基礎設施，控制了連接加沙南北的通道。

內塔尼亞胡對以軍部隊發表了講話，他聲稱，「讓哈馬斯不再控制加沙」是以色列的重要目標，以色列國防軍已取得了「卓越的戰果」，「我們正在以令人印象深刻的方式摧毀哈馬斯的軍事能力，正在削弱其統治能力……哈馬斯不會再存在於加沙。」

內塔尼亞胡表示，以色列正盡一切努力尋找被扣押人員，「我們會繼續努力，直到把他們全都救出來——不管是活着的還是死去的。」他還為被扣押人員開出價碼，宣稱只要有人交出被扣押人員，就可以獲得500萬美元獎金和安全離開加沙的通道。

根據以色列方面的估計，哈馬斯2023年10月扣押的251人中，仍有97人滯留在加沙地帶，其中包括以色列國防軍已經確認死亡的34人。《以色列時報》稱，內塔尼亞胡堅持認為，以色列可以繼續與哈馬斯作戰，同時解救所有被扣押人員。

但以色列第12頻道上周發布的一項民意調查顯示，大部份以色列民眾都支持與哈馬斯達成停火和交換被扣押人員的協議，以結束在加沙地帶的衝突。批評人士認為，內塔尼亞胡拒絕停火是為了確保右翼聯盟繼續執政，與安全問題無關。

以色列新任國防部長與內塔尼亞胡一同視察了以軍陣地。《以色列時報》指出，這是卡茨就任國防部長後首次進入加沙地帶，他在講話中將「解救被扣押人員」列為「最重要的任務」。卡茨也宣稱，以色列不會允許哈馬斯繼續控制加沙地帶。

加沙停火談判目前已陷入僵局。哈馬斯政治局成員納伊姆15日對法媒表示：「如果有關方面提出停火提案，並且哈馬斯的條件得到尊重，哈馬斯願意在加沙實現停火。我們呼籲美國政府和（美國當選總統）特朗普向以色列政府施壓，要求其停止侵略行為。」

納伊姆說：「哈馬斯已告知調解人，如果提交的提案能夠最終促成停火和從加沙地帶撤軍，允許流離失所者返回家園，達成交換被扣押人員的嚴肅協議，允許人道主義援助進入加沙，以及在加沙進行重建工作，哈馬斯會同意。」

卡塔爾外交部發言人安薩里19日證實，哈馬斯駐卡塔爾首都多哈的政治辦公室目前已不再運作，但並非永久性關閉。他表示，如果加沙地帶停火談判的參與各方表現出達成協議的嚴肅態度，哈馬斯多哈政治辦公室將重新發揮作用。

卡塔爾外交部在聲明中說，如果本輪加沙地帶停火談判不能達成協議，卡塔爾將暫停在哈馬斯與以色列之間的調停工作，只有在衝突雙方就達成協議展現出「嚴肅的政治意願」時，卡塔爾才會恢復調停工作。

隨着加沙地帶人道主義危機惡化，以色列面臨國際社會的嚴厲批評，儘管美國一直在向以色列提供軍事援助，但拜登政府已多次對以色列的軍事行動表示擔憂。一些分析人士認為，內塔尼亞胡需要一個「不會批評以色列的美國盟友」，而特朗普贏得美國大選可能會減少以色列面臨的外交壓力。

在特朗普的第一個總統任期內，他作出了一連串有利於以色列的舉動，例如承認被佔領的戈蘭高地為以色列領土，還將美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷。半島電視台分析稱，在第二個任期內，特朗普有可能允許以色列自行決定如何在巴勒斯坦加沙地帶和約旦河西岸行動。

以特朗普命名的戈蘭高地一個殖民區，以此紀念特朗普的協助。（路透社）

與此同時，以色列與黎巴嫩真主黨的衝突也在持續。據《以色列時報》報道，當地時間19日，黎巴嫩真主黨向以色列北部發射數十枚火箭彈，一名以軍預備役士兵被真主黨無人機擊斃。以色列國防軍則宣布，以軍對黎巴嫩南部發動空襲，打死一名真主黨軍官。

不過，美國總統特使霍克斯坦稱，黎巴嫩真主黨和以色列已經「接近達成停火協議」。霍克斯坦19日訪問了黎巴嫩，與黎巴嫩議會議長貝里舉行了會談。他在會後表示，雙方的分歧「顯著縮小」，「各方將決定如何結束這場衝突，現在一切都在掌握之中。」

貝里是黎巴嫩真主黨的盟友，他表示，儘管仍有一些尚未解決的技術問題，但談判「原則上有了積極進展」，現在黎巴嫩方面正在等待霍克斯坦與以色列官員會談的結果。霍克斯坦可能在當地時間20日訪問以色列，但具體日程尚未確定。

一名黎巴嫩政府高級官員18日告訴路透社，黎巴嫩政府和真主黨已同意美國提出的一項停火倡議，但就倡議的內容提出了一些意見。該官員稱，這是迄今為止「為結束衝突所作的最認真的一次努力」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

