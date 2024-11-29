馬斯克籲撤銷美國消費者金融保護局　稱太多重複監管機構

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前宣布將設立「政府效率部」（DOGE），減少美國聯邦政府中的官僚機構。據美媒11月27日報道，「政府效率部」負責人之一、美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）已將矛頭對準美國消費者金融保護局（CFPB），呼籲撤銷該機構。



馬斯克27日在他擁有的社交平台X（舊稱Twitter）上發文稱：「廢除CFPB。現在有太多重複的監管機構。」他沒有詳細說明反對該部門的理由，也沒有立即回應美國媒體的置評請求。

CFPB成立於2011年，是美國政府在金融危機後設立的一個機構，主要職責是保護美國人免受不公平、欺詐或掠奪性金融行為的危害。自成立以來，CFPB的執法行動累計為美國消費者爭取到190多億美元補償，並對涉嫌不當處理美國人資金的金融機構和科技公司進行了一連串處罰。

《華盛頓郵報》指出，不同於其他聯邦機構，CFPB的資金來自美聯儲撥款，這一安排旨在防止該機構受到政治鬥爭和行業遊說的影響。CFPB的監管經常激怒美國大型銀行、信用卡公司和貸款公司，多次遭到「監管過度」的起訴。

報道稱，共和黨人和特朗普一些盟友正尋求限制CFPB的執法力度，例如美國風險投資家安德森（Marc Andreessen）日前在一檔Podcast節目中指責CFPB「恐嚇金融機構」。安德森是特朗普的捐助者之一，為「政府效率部」提供諮詢服務。

CFPB曾在2021年關閉了美國借貸公司LendUp Loans，指控其在短期高利率貸款方面誤導客戶，並向軍人收取過高的費用。安德森是該公司的投資者之一。

特朗普過渡團隊發言人休斯（Bryan Hughes）沒有說明特朗普對CFPB的看法，他僅在一份聲明中表示：「政府效率部將針對我們龐大的聯邦官僚機構中的浪費和欺詐行為，他們將共同努力，削減多餘的監管，削減浪費的開支，並重組聯邦機構。」

美媒注意到，特朗普在競選期間很少談論金融監管問題，他反而還抨擊過美國信用卡利率上漲，承諾要限制信用卡利率。但共和黨人大多反對CFPB的監管政策，時常指責CFPB「過度監督」損害美國企業利益，他們提議限制該機構的調查權力並調整資金來源。

此前有知情人士透露，特朗普團隊正在考慮新任CFPB局長的人選，預計這些候選人將支持放寬對美國金融行業的監管和打擊力度。一些共和黨人還表示，特朗普上台後，共和黨將同時控制美國國會參眾兩院，這將允許特朗普政府限制CFPB的權力和資金。

《華盛頓郵報》稱，特朗普也不一定需要國會的說明來削弱該機構，因為CFPB下一任局長有權撤銷近期發布的規定、終止正在進行的調查、解決尚未裁決的訴訟和縮減執法力度。

特朗普11月12日宣布將設立「政府效率部」，由馬斯克和印度裔美國企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導，負責削減政府支出和精簡官僚機構。美國全國廣播公司（NBC）報道稱，特朗普表示，「政府效率部」將「獨立於政府之外」，向白宮提供改革聯邦機構的相關建議。

《華盛頓郵報》認為，雖然目前這個「政府效率部」的細節仍然模糊不清，但鑒於共和黨將同時掌控國會兩院和白宮，他們有機會讓一連串預算變化和監管成為法律，「政府效率部」可能會對美國政府和數百萬聯邦工作人員產生重大影響。

本文獲《觀察者網》授權轉載

