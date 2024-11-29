中國APP掃描全能王CamScanner被封殺4年　印度政府還在用

2020年，印度高調以「印度主權和完整、印度國防、國家安全和公共秩序」為由，宣布封禁59款中國企業研發的手機APP。但美國科技媒體rest of world當地時間11月26日報道，據該媒體調查發現，印度多個政府部門仍然在使用其中的一款軟件——「掃描全能王」（英文名：CamScanner）。



今年10月份，一位印度博主在社交媒體上發帖稱，印度選舉委員會正在使用「掃描全能王」掃描官方文件，並上傳到官方網站。儘管帖子中提供的印度政府官網連結目前已無法打開，但在博主留下的截圖中可以清晰看到「掃描全能王」軟件的水印。

據rest of world調查發現，至少印度稅務部門以及拉賈斯坦邦、喜馬偕爾邦和西孟加拉邦的州政府官員在過去四年中仍然多次使用「掃描全能王」掃描處理官方文件，並直接上傳到官方網站。2021年，印度德里警方曾因被發現使用該軟件而公開道歉。

有專業人士表示，印度政府的禁令雖然能夠阻止用戶繼續下載「掃描全能王」，但無法阻止已經下載安裝的用戶繼續使用，因其並不依賴網絡運行。據有關媒體的統計，禁令推出前「掃描全能王」在印度已經獲得了超過1億的下載量。

印度用戶也可以找到替代「掃描全能王」功能的工具，包括例如谷歌、蘋果等知名技術公司提供的軟件。一些印度政府部門也通過官方認可等形式試圖推廣印度國產的文檔掃描軟件。但許多用戶仍然覺得「掃描全能王」更好用，因為它「使用簡單、掃描出來的文件可以輕鬆轉換格式並分享」。

許多印度用戶並不接受印度政府封禁「掃描全能王」等軟件的理由，認為其太過於模糊，站不住腳。媒體rest of world的曝光發佈之後，更是有許多用戶將印度政府的禁令視為笑柄。許多專家認為，「針對『掃描全能王』的禁令是基於政治考慮」，而禁令並不是保護國家安全的最佳方式，尤其是當禁令針對的是來自單一國家的技術時。

一位專家認為，如果印度真的要保護國家安全，「未來的發展方向是制定所有公司、所有應用程式都必須遵守的政策」，並讓國內外公司都必須遵守。

針對印度對中國APP的封禁措施，中國商務部新聞發言人高峰曾回應，中方反對任何針對中國企業的歧視性限制措施。希望印方與中方相向而行，為包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營提供開放、公平、非歧視的營商環境。

本文獲《觀察者網》授權轉載

