尼泊爾總理將訪華　打破任內首訪印度慣例

中國外交部11月29日宣布，尼泊爾總理奧利 （KP Sharma Oli）將於12月2日至5日訪華。奧利曾在2015年與2018年出任尼泊爾總理一職，今次是他7月15日上任來，任內首訪中國，這打破了尼泊爾總理過往外訪時首站選擇印度的慣例。



外界預計奧利在今次訪問期間，將請求免除博卡拉國際機場2.16億美元的貸款，該機場是由中國政府貸款建造的。此一尼泊爾第三個國際機場自去年 1 月啟用以來，尚未吸引任何國際航班。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）分析指，奧利今次訪華旨在就「一帶一路」項目與中國談判，並請求中國免除對尼泊爾援建機場，所欠下的高達2.16億美元的債務。

2016年3月21日，中國北京，中國國家主席習近平會見訪華的尼泊爾總理奧利。（Getty）

奧利在此前的兩個任期中，與中國簽訂貿易與邊境協議，旨在讓尼泊爾脫離對印度的依賴，該國還在2017年加入「一帶一路」。

另一方面，印度當局一直不願與奧利接觸，奧利曾兩度正式邀請印度總理莫迪訪問加德滿都。2020 年，奧利在他的第二個任期期間，將尼泊爾西北部地區一些有爭議的領土納入其官方地圖，從而導致與印度的關係緊張。今年 5 月，尼泊爾決定將這張地圖印在新版 100 盧比紙鈔上，兩國關係進一步惡化。