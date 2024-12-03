以巴衝突｜特朗普下通牒促釋放人質 否則責任方將付慘重代價
撰文：蕭通
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以色列與哈馬斯的衝突持續，美國候任總統特朗普（Donald Trump ）12月2日表示，如果在他明年1月20日就職之前，被扣押在加沙地帶的人質仍未獲釋，中東地區的相關責任方將付出慘重代價，所受打擊將是美國史上最為嚴厲。
哈馬斯同日表示，自新一輪衝突開始以來，至少有33名人質被殺，但歸咎於以色列未同意該組織要求。不過，哈馬斯未透露死者國籍。
巴勒斯坦醫務人員2日指出，以色列軍隊徹夜攻擊加沙北部，其中一次空襲造成拜特拉希亞（Beit Lahiya）的收容所內至少15人死亡。此外，以色列無人機曾在拜特拉希亞一所校外投擲炸彈。
以色列前防長指政府犯戰爭罪
另外，針對以色列前國防部長亞阿隆（Moshe Yaalon）1日指責，以色列在加沙犯下戰爭罪和種族清洗罪，又指總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）極右翼內閣中的強硬派，正在尋求從加沙北部驅逐巴勒斯坦平民，並希望在那裡重建猶太人定居點。
以軍列政府2日嚴厲譴責，強調以色列國防軍（IDF）按照國際法行事，並根據行動需要疏散平民以作為保護。
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