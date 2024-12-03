智庫：全球百大軍火商2023武器銷售額增4.2%　突破6320億美元

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月2日發表的報告指出，2023年全球100大軍備製造商2023年武器與軍事服務銷售總額達到6320億美元，增長4.2%。惟研究者指出，這些軍火商收入尚未反映出需求規模。



報告指出，100家軍火商去年銷售額首度全部突破10億美元。SIPRI研究員Lorenzo Scarazzato表示，2024年或持續這一增長趨勢。他還稱，這些收入尚未反映出需求規模，前100大軍火生產商持續招募，顯示他們對未來業績樂觀態度。

圖為2024年11月21日，烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）遭俄羅斯導彈攻擊，有建築物遭擊中受損。 （Reuters）

百大軍火商中有41間總部位於美國，總收入達到3170億美元，為榜單所有軍火商總收入的一半。惟來自美國的兩間全球最大軍火生產商洛歇馬丁（Lockheed Martin）和雷神（RTX）的銷售額卻出現下降。

來自俄羅斯的2間廠商在百強中銷售額增幅最大，達到40%，總收入為260億美元（約2,024億港元）。惟增長幾乎全由俄羅斯國營企業俄羅斯國家技術集團（Rostec）拉動，去年其收入增長49%。除俄羅斯以外的上榜歐洲廠商在2023年的總銷售額大致不變，為1,330億美元（約1萬億港元），但受俄烏戰爭影響，一些廠商訂單量激增。

百大名單之中有6間位在中東地區，總收入成長18%，達到196億美元（約1,525億港元）。當中3家均來自以色列，其軍火銷售總額達到136億美元（約1,058億港元），創下記錄。高級研究員Diego Lopes da Silva表示，由於以巴戰爭持續，以色列軍火商的訂單還在增加，預計中東幾間最大的軍火生產商的銷售額未來將持續增長。

亞洲方面，4家韓國製造商銷售平均增加39%，5家日本企業平均增長35%。與此同時，9家中國製造商銷售額僅增加0.7%。