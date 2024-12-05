韓國戒嚴風波｜美副國務卿：尹錫悅嚴重誤判形勢

美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）說，韓國總統尹錫悅此前發布緊急戒嚴令是嚴重誤判形勢。



坎貝爾星期三（12月4日）在阿斯彭戰略研究集團於華盛頓舉行的論壇上說：「我認為，尹錫悅判斷失誤。我認為，過去戒嚴令的經歷在韓國產生了深刻而負面的影響。」

路透社引述他說，幾乎所有在韓國的美國對話者——「外交部長、財政部長、我們在總統辦公室合作的許多關鍵人物……都對尹錫悅的舉動深感驚訝」。

坎貝爾說，未來幾個月韓國將「面臨挑戰」，美國的目標是明確表示它與首爾的聯盟「絕對堅如磐石」。

美國國務卿布林肯說，美國事前並不知道尹錫悅有意宣布戒嚴，並指他預計未來幾天內將與韓國外長會談。

布林肯星期三在比利時布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）外長會議場邊，接受路透社採訪時說，美國在韓國駐有約2萬8500名美軍，但不知道尹錫悅宣布戒嚴的意圖。他也否認這意味着美國情報出現缺口。布林肯說，美方並非定期獲知全球各地夥伴隨時隨地可能在做的每項決定。

布林肯拒絕表態他是否認為尹錫悅決定戒嚴具正當理由。他只說：「任何爭端、分歧、政治歧見皆依法和平解決，這麼做非常重要。」

美國總統拜登的國家安全顧問沙利文告訴華盛頓一家智庫，美國「和世界其他國家一樣，從電視上得知了這一消息」，「這引起了我們的深切關注」。

韓國六大在野黨星期四（5日）凌晨向國會提交的彈劾動議將於韓國時間星期六晚上7時進行表決。韓國國會有300名議員，彈劾總統須獲三分之二議員同意。由於在野陣營共擁有192個議席，彈劾動議案須獲至少八名執政黨議員支持才能獲得通過。

本文獲《聯合早報》授權轉載

