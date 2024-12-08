敘利亞總統巴沙爾是誰？家族統治國家逾50年 兄長去世後掌權
撰文：莊勁菲
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敘利亞（Syria）反對派武裝12月6日攻進首都大馬士革（Damascus）後，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）疑似乘飛機逃離，去向未明。這位總統的倒台或標誌着敘利亞政壇逾50年的家族統治結束。
美媒報道，敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿卜杜拉赫曼（Rami Abdurrahman）表示，巴沙爾12月8日在大馬士革坐飛機離開。
半島電視台報道，59歲的巴沙爾出身於阿薩德（al-Assad）家族，是前總統哈菲茲（Hafez al-Assad）的兒子。哈菲茲自1970年代初奪權後，該家族就一直統治着敘利亞，並以鐵腕手段聞名。
巴沙爾出生在大馬士革，畢業於首都的醫學院，後往英國倫敦學習眼科。原本巴沙爾的哥哥巴塞勒（Bassel al-Assad）據估將成為國家領導人；但哥哥1994年因車禍去世，巴沙爾才回國繼承權力。
2011年敘利亞內戰爆發，人民走上街頭要求民主，巴沙爾政府動員鎮壓。他也被指控犯下侵犯人權的罪行，包括戰爭期間在敘利亞使用化學武器、鎮壓庫爾德人（Kurds）等。
直到2024年首都淪陷，巴沙爾或以出逃方式結束50年的家族統治史。