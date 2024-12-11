遊日注意｜東京蘋果病個案創新高　專家籲兒童孕婦避免去高危地區

日本媒體報道，近期有計劃前往日本旅遊公幹的朋友應留意，東京、埼玉等關東地區出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病（Erythema infectiosum，日文為リンゴ病）爆發。確診個案更創下1999年有紀錄以來的新高。「蘋果病」是一種主要影響兒童的出疹性疾病，其特徵是臉頰上出現紅疹和發燒。有專家警告，孕婦感染的話可能會有流產風險，呼籲她們和兒童避免前往「蘋果病」流行地區。



NHK公布最新「蘋果病」個案數字，日本全國約3000間醫療機構在12月首週，平均每間通報0.89宗感染「蘋果病」，數字達到10年高位：

日本放送協會（NHK）12月10日引述日本國立傳染病研究所的數據報道，全國約3000間醫療機構在12月首周，平均每間通報0.89宗感染「蘋果病」個案，數字比前一週增加0.38宗，同期數字亦達到10年高位。

首都圈的感染情況尤為嚴重，東京都平均每間醫療機構就有3.02宗感染，埼玉縣則有3.49宗，兩者均達到流行警戒的水平。

其他疫情較為嚴重的地區分別是神奈川縣有2.17宗、千葉縣2.1宗、青森縣1.68宗和櫪木縣1.31宗。

酒精消毒液對預防病毒無效 政府促民眾勤洗手及戴口罩

報道指，由於酒精消毒液對防範「蘋果病」無效，而「蘋果病」可以經飛沫傳播，東京都政府敦促民眾經常用肥皂洗手並戴口罩作為預防措施。

倘若不小心感染上「蘋果病」，一般潛伏期約為數天至兩週，發病後會出現類似感冒的症狀，例如發燒、咳嗽，最後會在臉頰和手臂等部位出現紅疹，有部分患者更會出現關節腫痛。

據日本媒體報道，但若孕婦不慎患上，可能會在胎內引發重度貧血，造成胎兒畸形或流產。

對於要前往日本的遊客，專家就提醒應避免前往「蘋果病」流行地區，以及人多擠迫的場所，做好預防措施。