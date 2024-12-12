梅德韋傑夫訪華晤習近平　稱同聲相應同氣相求最符合中俄發展方式

中國國家主席習近平12月12日在北京會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）時表示，相信與梅德韋傑夫會談將會進一步鞏固和加強中俄兩黨兩國的信任與合作。



根據俄衛網，梅德韋傑夫表示，他給習近平帶來俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的親署信。

中國國家主席習近平2024年12月12日在北京會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。（Reuters）

梅德韋傑夫在會談期間稱：「當然，目前我們兩國全面戰略協作夥伴關係達到史無前例的高水平，這是您與普京總統共同努力的結果。在這方面我想提一下眾所周知的中國智慧，我希望它翻譯的正確：『同聲相應，同氣相求。』在我看來，這最符合我們兩國及其元首之間關係的發展方式。」

習近平表示，感謝梅德韋傑夫在新中國成立75週年之際發來熱情洋溢的賀信，今年以來，自己同普京三度會晤，達成許多新的共識，中俄兩國互為最大鄰國，發展友好關係，具有必然歷史邏輯和強大的內生動力，將秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，不斷加深政治互信和戰略協作，持續拓展各領域的務實合作。

中國國家主席習近平2024年12月12日在北京會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。（Reuters）

習近平指，不久前，自己和普京總統就共同慶祝中俄建交75週年互致賀電，為未來一個時期中俄關係發展作出頂層設計和戰略部署，請梅德韋傑夫轉達他對普京的誠摯問候，相信雙方今天的交流將進一步鞏固和加強中俄兩黨兩國的信任與合作。

梅德韋傑夫還表示，他與習近平討論了戰略穩定和安全等問題。