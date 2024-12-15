韓國大法官決定尹錫悅去留　法院缺3人添變數　國會擬加快任命

韓國爆出戒嚴風波後，國會12月14日終通過彈劾總統尹錫悅的議案，之後會交由憲法法院審理，決定尹錫悅的去留，據韓媒指，原本由9名大法官組成的憲法法院如今只有6人，為審理彈劾案增添障礙與變數，另一方面國會議員則希望加快步伐，爭取時間表決通過新法官的任命議案。



韓國憲法法院本由9名大法官組成，但自10月17日有3名大法官退任後，國會遲遲未能通過同意任命新法官的議案，目前法院僅有6名大法官在任，有3名大法官從缺。

韓國總統尹錫悅12月14日遭國會彈劾，首爾集會的民眾隨即慶祝。（Reuters）

韓國法律本來要求憲法法院起碼有7人才能審理案件，不過在缺3人的情況下，官員之前已申請暫停有關條款，令憲法法院在缺3人情況下也能審理案件，由於批准彈劾案的門檻為6名大法官同意，此意味這次需要全數6名大法官同意，彈劾案才會獲法院開綠燈。

《韓國時報》並指，雖然法院在技術上可以審理彈劾案，但未來可能會遭受挑戰，尤其是來自不滿裁決的一方。過去在前總統盧武鉉的彈劾案中，憲法法院有9人，在前總統朴槿惠的彈劾案中，法院也有8名法官在任。

韓國國會12月14日通過彈劾總統尹錫悅後，在首爾舉行集會的民眾隨即歡呼慶祝。（Reuters）

韓國國會議員則有意加快程序，以盡快通過新法官的任命議案，目前執政黨提名一人擔任大法官、在野黨提名兩人。