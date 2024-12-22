彭博：日本個人與家庭債務嚴重　破產與自殺率上升

彭博社12月21日報道指，愈來愈多的日本人因消費貸款利率和生活成本上升，而面臨個人債務攀升的壓力。政府數據顯示，今年申請個人破產人數較去年上升，或成2012年來最高水準；而平均家庭債務亦升至655萬日圓（約32萬港元），首次超過收入。



2024年9月15日，日本東京，圖為一名外國遊客在扭蛋機旁觀察。（Getty）

報道引述律師估計，指去年申請破產人數為7萬人，是疫情以來最高，今年更有望達2012年以來的最高水準。另一方面，與債務相關的自殺人數也正在攀升，因此而自殺的人數在2023年躍升至792人。

為了應對貸款利率與生活成本的上升，在收入不變的情況下，日本市民惟有依靠借到更多貸款，以償還先前的債務，這陷入惡性循環。報道引述東京一名醫護人員的事例，指她所背負的部份貸款利率高達18%，因此不得不申請破產。這超過日本金融廳所指的，大多數未償還貸款14%-16%的利率。

2023年3月24日，日本東京，有人經過一間主打平價實惠的餐廳。（Reuters）

報道指，貸款利率與生活成本的上升等因素，是導致個人破產與家庭債務嚴重的主要原因，並形容問題嚴重，因日本儲蓄用戶以節儉著稱而非以負債聞名。

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