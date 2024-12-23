本田與日產同意合併　擬明年6月達成最終協議

日本主要汽車製造商本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）週一（12月23日）宣布開始合併計劃的磋商，目標在明年6月達成最終協議。這次合併計劃將有助提高兩間公司在電動車和自動駕駛技術開發方面的競爭力，新公司將會由本田方面委任。



日本放送協會（NHK）報道，本田和日產在週一早上向經濟產業省及國土交通省匯報合併計劃，並在同日下午會見傳媒。預計另一家日本汽車製造商三菱汽車（Mitsubishi）的負責人也將加入其中。如果這兩間公司與三菱汽車聯合，日本汽車業將基本分為兩大集團：豐田和本田-日產。

2024年3月15日，日產汽車公司社長內田誠（左）與本田汽車公司社長三部敏宏（右）在日本東京召開記者會，宣佈締結在電動汽車等領域開始探討戰略合作的備忘錄。（ Reuters）

消息人士稱，雙方正考慮在一間計劃控股公司下進行合併。以汽車銷量計算，合併後的集團將成為僅次於豐田汽車和德國福士（Volkswagen，大眾）的全球第三大汽車集團。

本田和日產希望合併後能夠簡化營運，並分擔在電動車和自動駕駛領域的巨額開發成本。汽車行業的競爭正在加劇，美國的特斯拉和中國的比亞迪正在擴大在新能源領域的影響力，這大大改變了汽車產業的動態，迫使日本車企進行創新改進。