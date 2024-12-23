調查尹錫悅法案遲遲未頒布　韓國在野黨公布限期否則彈劾代理總統

韓國國會通過特別調查總統尹錫悅的「內亂特檢法」後，尚須政府內閣審議，再由代理總統韓悳洙頒布，但韓國政府內閣遲遲未在會議審議法案，引起在野黨不滿。最大在野黨共同民主黨周一（12月23日）表示，若韓悳洙周二之前還未頒布法案，就將彈劾他。



2024年12月14日，韓國代理總統兼總理韓悳洙在首爾政府大樓向全國發表講話。（Reuters）

在韓國國會通過對尹錫悅的彈劾議案後，韓悳洙暫代總理職位。韓悳洙先前已遭民主黨指控協助尹錫悅實施戒嚴令，並向警方報案。

民主黨控制的國會12日通過兩項特別檢查法案，要求調查尹錫悅戒嚴事件，以及第一夫人金建希腐敗事件。該黨23日表示，督促韓悳洙最晚在周二內閣會議上頒布這2項法案，並誓言否則就要彈劾他。

2024年12月14日，韓國總統尹錫悅在首爾的總統官邸向全國發表演說。（Reuters）

韓國政府必須於1月1日之前決定是否頒布法案，或者要求國會重新審議。

共同民主黨國會黨鞭朴贊大在黨內會議上表示，代理總理遲遲不頒布法案，顯示他無意遵守憲法，「等於承認他是叛亂者（尹錫悅）的代理人」。