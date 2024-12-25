日本Suica「西瓜卡」 大改革　10年內將推不用拍卡直行直過入閘法

JR東日本12月10日宣布，公司計劃未來10年內將大幅擴展交通IC卡「Suica（西瓜卡）」的功能，推出無需接觸檢票口的IC卡或只用智能手機偵測即可通過檢票口的系統，這項計劃重點是利用智能手機的應用程式「Mobile Suica」。



根據JR東日本聲明，公司將對「Suica」服務的便利性進行改革，目標是10年內能實現直行直過的步行式入閘方法，以提升乘客搭乘交通工具的效率。

非接觸式乘車預計會利用移動Suica的位置資訊，意思是他們計劃取消閘機，利用手機應用程式的全球定位科技來識別乘客進出車站並自動計算車資。

根據JR東日本2024年12月10日發表的聲明，公司將對「Suica」服務的便利性進行改革，目標是10年內能實現直行直過的步行式入閘方法，以提升乘客搭乘交通工具的效率。（JR東日本）

除此之外，JR東日本也表示計劃2026年前提升「Suica」2萬日圓的儲值上限，並在2028年推出個人支付功能，引入二維碼付款功能，以加強無現金支付使用範圍，「Suica」也將增設個人電子貨幣轉帳功能，用戶可把餘額轉帳給他人。