特朗普擴張美國版圖計劃曝光？　次子發Meme圖「這些」地都想買下

當地時間12月24日，特朗普次子埃里克（Eric Trump）在社交媒體「X」上分享了一張梗圖（Meme圖，迷因圖）：特朗普正看着手機上的購物軟件，似乎在想該買下哪件商品，而購物車中的正是加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河。埃里克還配文：「我們回來了！」



就在上任前夕，特朗普已經在不同場合公開表示要「讓加拿大成為美國第51州」、「美國擁有格陵蘭島絕對必要」、「美國應該『收回』巴拿馬運河」。在特朗普創建的「真相社交」（Truth Social）平台上，他還多次直接將加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱為加拿大「州長」。

當然，特朗普慣用的還是所謂「關稅」大棒。他曾威脅，上任第一天，就要對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，「以解決非法移民和毒品問題」。為此杜魯多曾突訪特朗普的海湖莊園，與特朗普面對面討論兩國關係。正是在這場會面中，特朗普開始表示「如果加拿大解決不了問題，也許加拿大可以成為美國第51個州，杜魯多可以當州長」。有加拿大媒體認為，這或許為特朗普後續對格陵蘭島和巴拿馬運河發表「暴論」提供了靈感。

埃里克發梗圖：

而不出意外的是，特朗普的這一連串表態已經引起過相關國家的不滿。巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）對特朗普的言論表示強烈譴責。格陵蘭島自治政府總理埃格德（Mute Egede）也立即回應：「格陵蘭島是非賣品，永遠也不會被出售。」加拿大安大略省長福特（Doug Ford）則對媒體表示：「我們永遠不會成為美國的第51個州……我們將永遠為此而奮鬥。」

對特朗普及其兒子的言論，有加拿大媒體採訪了相關問題的專家埃廷格。埃廷格分析道：「特朗普之所以發表這樣的帖子，是因為這能討好他的支持者們，並且也不會有什麼人真的把這看成是實際的威脅……他取笑、貶低、嘲諷其他國家，只是因為他覺得他有能力這麼做而已。」

「加拿大人應該集中精力在說服美國人不要對加拿大徵收破壞性的關稅上，而不是在社交媒體上單純反擊特朗普的言論。」埃廷格最後補充說，「加拿大人首先應該考慮的是加拿大真正的國家利益是什麼，所以不要費心去嘗試用垃圾話攻擊特朗普，而應該把注意力集中於真正重要的核心問題。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

