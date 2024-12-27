日本對華簽證鬆綁　富人簽證延至10年刺激經濟

中國上月恢復日本人的免簽政策，日方禮尚往來，宣布對中國的個人和團體遊客大開門戶。除了將富人的多次入境簽證最長期限延長至10年外，團體遊客的停留期限也將從最長15天延長至30天。



日本外長岩屋毅12月25日訪華，宣布對中國遊客的入境措施鬆綁。他強調，此舉是為振興兩國人民互訪，旨在鼓勵人民之間的交流和相互理解。還有一個目的，就是為了提高赴日遊客的人數，增加經濟效應。

疫情平息後，日本商界多次要求中國恢復對日本公民的短期免簽證措施。日本首相石破茂與中國國家主席習近平不久前在秘魯舉行的亞太經合論壇峰會後做出有關決定。日本《朝日新聞》引述匿名日外交部高官指出，「日外長這次也傳遞一個政治信息，即中國表現出善意，日本也做出一定程度的回應。」

王毅2024年12月25日在北京會見日本外相岩屋毅（日本外務省）

新措施包括針對個人和團體一共五項，當局擬定在明年春天開始實施。每日新聞報道，當局鬆綁的措施中，最受關注的是為中國富裕階層和他們的家人提供根據年收人和資產發放的有效期10年新簽證。

北海道一名官員說：「我們歡迎這些寬鬆措施。」當地每年接待數百萬外國遊客。

由於中國遊客喜歡爆買名牌貨，日經新聞稱，針對中國富人發放的10年期旅遊簽證，帶動了日本三越伊勢丹及高島屋等百貨公司股票飆升。另外，鑑於中國人在日本買房者不少，這次出台的10年簽證，相信會令中國富人更頻密到日本，也更可能在日本置產，日本的房地產價格可望更上一層樓。

日本現有的措施是經審批的中國遊客能獲得「多次簽證」，有效期限是三年和五年。此次不但延長，且不再硬性規定必須在三年內訪問日本兩次；新措施提出的是五年內來日兩次即可。

圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場行逛。（Reuters）

中國遊客是日本旅遊業的一大客源，疫情前入境人數最多。日方這次准許中國團隊遊客逗留一個月，據稱是為了將中國遊客的足跡延伸到日本郊區。有報道稱，之前只限逗留兩周時間，讓他們大多只能造訪交通方便的城區。此後，就有足夠時間安排去日本鄉下地區暢遊。

此外，日方也為65歲及以上的中國遊客提供辦理簽證上的方便，不再要求提交就業證明。大阪萬國博覽會明年四月舉行，《產經新聞》認為這一鬆綁與大阪方面要求加速增加客流有關。

關西經濟連合會會長佐藤基嗣日前指出，「我們期待有更多海外客人到來，尤其是鄰近的中國能提供支持。」報道稱，大阪世博會至今剩票仍多，自去年11月開售後，到上月為止，僅賣出約736萬張，只達到1400萬張售票目標的一半多一些。

對中國遊客鬆綁措施，日本媒體提出擔心過度旅遊和旅遊污染的問題。有電視台新聞節目播放旅遊景點垃圾處處可見的畫面，並且指出有漢字的垃圾增加是中國遊客所為。另外，不少報道也擔心國門放寬後會影響日本的治安問題。有日本媒體報道指出，日本對中國遊客的放寬措施其實還留了一手，沒有給予免簽，日本當局之所以未大膽開放也是出於謹慎的考慮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

