美國信用卡貸款違約率升高　創下08年金融海嘯以來最高水平

英媒報道，美國信用卡貸款違約率已達到2008年金融危機以來的最高水平，這表明低收入消費者的財務健康狀況在多年的高通脹下變得惡化。



據行業追蹤機構 BankRegData 整理的數據顯示，2024年的前九個月，信用卡貸款機構勾銷了460億美元的嚴重拖欠貸款餘額，較上年同期增長50%，為近14年以來的最高水平。勾銷債務（Write-Offs）通常發生在當貸款機構認為借款人不太可能償還債務時，因此這也是一項衡量嚴重貸款困境的重要指標。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示：「高收入家庭不會受到太大影響，但美國底層三分之一的消費者卻都被掏空了。他們現在的儲蓄率為零。」

據報道，信用卡違約率的急劇上升表明，受多年高通脹及美聯儲（Federal Reserve）將借貸成本維持在較高水平的影響，美國消費者的個人財務狀況變得越來越緊張。

2024年12月18日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在新聞發布會上發表講話後離開。（Reuters）

目前美國的銀行尚未公布第四季度的數據，但早期迹象表明，越來越多的消費者在嚴重拖欠還款。僅次於摩根大通（J.P. Morgan）和花旗集團（Citigroup）的美國第三大信用卡貸款機構第一資本公司（Capital One）最近表示，截至今年11月，其信用卡年化核銷率（即標記為不可收回的貸款佔總貸款的百分比）達到了6.1%，高於一年前的5.2%。

消費者信貸研究公司WalletHub負責人Odysseas Papadimitriou表示：「消費者的消費能力已經減弱，拖欠債務預示着未來將面臨更多的痛苦。」

他還補充說，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅要徵收大範圍關稅，這可能會加重通貨膨脹並使利率上升，這將是「2025年消費者面臨的兩個問題」。