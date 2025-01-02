尹錫悅向支持者矢言奮鬥到底　在野黨斥試圖煽動混亂

韓國高級公職人員犯罪調查處於1月1日表示，將在1月6日期限內對總統尹錫悅執行逮捕令，並警告任何試圖阻止的人都可能面臨起訴。尹錫悅1日透過工作人員，向官邸外的支持者轉交附有簽名的聲明，稱會奮戰到底。在野黨強烈要求當局盡快逮捕，稱批評尹錫悅試圖煽動支持者製造混亂。



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尹錫悅的聲明稱，國內外出現威脅主權的勢力，以及反國家分子的活動，目前國家岌岌可危。他發誓要和支持者們奮戰到底，以保護這個國家。他感激這麼多人站出來，為捍衛國家的自由民主憲政秩序努力，又稱「我正在通過YouTube的實時直播觀看你們的努力」。

反對黨共同民主黨的國會議員趙承來批評，尹錫悅這項訊息「非常不恰當」，並稱他「充滿幻想」，試圖挑起衝突。

2024年12月12日，韓國總統尹錫悅在首爾總統府向全國發表演說。（Reuters)

韓國公調處1日表示，將在1月6日期限內執行逮捕令。尹錫悅的法律團隊則稱，逮捕令「違法且無效」，矢言申請禁制令。尹錫悅的支持者也連日集會，反對這項逮捕令。