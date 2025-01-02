尹錫悅致信稱戰鬥到底 支持者總統府前躺地攔路遭驅散
撰文：莊勁菲
出版：更新：
韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）1月2日對總統尹錫悅執行逮捕令，但當事人拒不配合，還向官邸外的支持者轉遞聲明，稱會奮戰到底。路透社報道，數百名尹錫悅支持者擋在總統府門前，還有人躺地阻止警方前進，最終遭到驅逐。
+2
尹錫悅1日聲明稱，由於國內外出現威脅主權的勢力、反國家分子活動，韓國岌岌可危。他發誓要和支持者們戰鬥到底，以保護國家。
2日，警方試圖進入總統府執行逮捕，卻在大門外遭部分尹錫悅支持者躺地阻撓，於是對其進行驅散。
反對黨共同民主黨的國會議員趙承來批評，尹錫悅這項訊息「非常不恰當」，並稱他「充滿幻想」，試圖挑起衝突。
公調處表示將在6日前執行逮捕。尹錫悅法律團隊則稱，逮捕令「違法且無效」，韓聯社引述檢察院相關人士反駁：《刑事檢察法》第110條、第111條只是與扣押有關，不適用於搜查，因此逮捕令不違法。報道還稱，尹錫悅是韓國首位拘捕總統。
韓國公調處：將在拘捕令有效期內逮捕尹錫悅 籲總統警衛處勿阻擾韓總統辦公室多名高級幕僚向代總統集體請辭 不滿其任命憲法法官韓媒：韓國法院批准拘捕總統尹錫悅 代表律師批非法韓國代總統崔相穆任命2憲法法院法官接任僅三天 韓國新代理總統崔相穆被警方立案調查