意大利針織品牌Missoni聯合創辦人離世　Rosita Missoni享年93歲

意大利針織品牌Missoni聯合創辦人Rosita Missoni離世，享年93歲。Missoni由Rosita 與丈夫創立，以彩色的幾何圖案、波浪形和條紋紋飾廣受歡迎，其中包括被稱為fiammato的標誌性鋸齒形圖案。 其丈夫Ottavio Missoni已於2013年去世。



圖為2018年6月15日，Rosita Missoni在米蘭時出席記者會。（Reuters）

Missoni夫婦創立品牌 獨特圖案設計受肯定

Rosita出生於意大利北部小鎮一個紡織工匠家庭，1948年前往倫敦的一次旅行中，遇上代表意大利參加倫敦奧運的Ottavio。兩人1953年結婚後，兩人在義大利Gallarate建立了一家小針織店。從那時起，他們大膽的幾何設計引起注目。

1967年的「胸罩之戰」令Missoni更廣為人知，當時該品牌受邀參加在佛羅倫斯舉辦時裝騷，但在模特兒走上舞台前，Rosita注意到她們的胸罩透過上衣可見，破壞了預期的顏色和圖案效果，於是讓模特兒們脫掉胸罩，事件引起轟動。

圖為2024年9月20日，米蘭時裝週舉行期間的Missoni的時裝騷。 （Getty Images）

擴展到家居用品及酒店等領域 家族企業傳求售

Missoni翌年未再受邀參加該時裝展，但被登上《Vogue》、《Elle》和《Marie Claire》等知名時尚雜誌的封面。Rosita一直擔任女裝系列的創意總監，直到20世紀90年代末，她將這項任務交給了女兒Angela。

Missoni已擴展到運動服裝、香水、家居裝飾和酒店。2018年獲意大利投資基金FSI注資7,000萬歐元，由對方獲得41%的股份，尋求加強該品牌在海外的影響力。不過，Missoni去年已選擇Rothschild作為財務顧問，探討出售這家家族企業的可能性。

圖為2024年9月20日，米蘭時裝週舉行期間的Missoni的時裝騷。 （Getty Images）

2013年初，夫婦倆遭遇了悲劇，他們的長子兼公司市場總監Vittorio Missoni在委內瑞拉海岸的一次飛機失事中喪生。Ottavio同年5月去世，享年92歲。