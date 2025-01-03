6年前曾遇喪女之痛伴屍千里　虎鯨媽媽再受夭折之苦｜有片

一條雌性虎鯨在2018年誕下女兒，惟對方夭折，虎鯨媽媽帶着女兒遺體游了17天、超過1000英里成為話題。事隔6年後，虎鯨媽媽再遭同一悲劇打擊，專家對牠的狀況感到憂慮。



《衛報》及美國全國廣播公司（NBC）1月2日報道，位於華盛頓州的鯨魚研究中心紀（Center for Whale Research）在社交平台發文，稱代號J35的南方虎鯨（Southern resident orca）媽媽Tahlequah被發現在元旦日背着夭折、代號J61的女兒遺體普吉特海灣（Puget Sound）游弋。

中心曾在12月23日提及J61出生一事，當時指新生命在出生首年的死亡率非常高，而Tahlequah是位經驗老到的母親，因此希望Tahlequah可以撫養女兒長大。不過中心其後懷疑J61出現健康問題，最終無法迎接新一年。

根據資料顯示，Tahlequah曾誕下4名兒女，包括在2011年及2020年誕下的首胎和第三胎，而牠在2018年誕下的第二胎和今次的J61則夭折。中心稱有任何瀕危品種的幼崽喪生都是巨大損失，但J61之死則是更震撼，這不單止牠是雌性，亦是Tahlequah再次經驗喪女之痛，形容是毀滅性的打擊。

海洋研究組織SeaDoc Society的科學總監Joe Gaydos稱，他們認為Tahlequah或可能像2018年時一樣，帶着女兒遺體作為悼念。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）西北漁業科學中心生物學家漢森（Brad Hanson）表示，Tahlequah伴屍的行為需要大量體力，因此擔心牠沒時間攝取足夠養分。

代號J35的雌性南方虎鯨Tahlequah1月1日被發現背着夭折、代號J61的女兒遺體普吉特海灣（Puget Sound）游弋。（Center for Whale Research 圖片）

美國聯邦政府多個部門最近的一次評估顯示，目前只有73條南方虎鯨仍然生存，估計只有23條屬可以作繁殖的雌性。而除了J61，當局亦證實另一個小生命J62平安，但未知其性別和母親是誰。