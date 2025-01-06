泰國大象洗澡時受驚失控　西班牙年輕女遊客遭象牙襲擊死亡

泰國警方稱，一隻因「受驚」而失控的大象近日在大象保護中心用象牙襲擊一名西班牙女子，導致她不治身亡。



英國廣播公司（BBC）報道，這名遇襲的女子名叫加西亞（Blanca Ojanguren García），年僅22歲。上星期五（1月3日）她與男友一同在泰國閣堯縣的閣堯艾島（Koh Yao，或稱大長島）一處大象關懷中心給大象洗澡時，被大象用象牙襲擊致死，她的男友當時目睹了整個過程。

圖為加亞西與男友（TikTok@blancaojangurenn）

專家分析，這頭大象可能因頻繁與遊客互動，脱離了自然棲息地而感到壓力。

西班牙外長阿爾巴雷斯表示，西班牙駐曼谷領事館正為加西亞家屬提供幫助。據悉，加西亞是西班牙納瓦拉大學的法學和國際關係專業學生，作為交換生在台灣學習。

為大象洗澡是泰國的熱門旅遊項目之一。根據泰國國家公園管理局數據，泰國擁有超過4000隻野生大象，圈養大象的數量也相當可觀。

而閣堯艾島的大象保護中心為吸引遊客，推出了「大象關懷」套餐，遊客可為大象準備食物、餵養、洗澡和散步，價格介於1900泰銖（約427港元）至2900泰銖（約653港元）之間。

然而，動物保護組織已多次批評這類活動，稱它破壞大象的自然行為，增加了它們的壓力並可能引發攻擊。

國際慈善機構世界動物保護組織則指出，圈養大象在亞洲的生活條件大多不適宜，超過六成的大象遭受嚴重摺磨。該組織呼籲停止圈養，認為這些高度智慧和情感豐富的動物無法在人工環境中得到應有的關愛。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

