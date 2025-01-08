法國《查理周刊》慘案10周年　馬克龍夫婦出席悼念活動

周二（7日）是法國《查理周刊》（Je suis Charlie）慘案10周年紀念日，全國各界紛紛以各種方式悼念遇難者。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子布麗吉特（Brigitte Macron），以及巴黎市長伊達爾戈（Madame Anne Hidalgo）等人一同出席悼念活動。



馬克龍在X表示：「我們不會忘記他們。」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）也在X發文悼念遇難者，稱：「#JesuisCharlie這個標籤在那場『野蠻襲擊』後傳遍世界各地。今天我們像當年一樣，與我們的法國朋友感同身受。那場襲擊是對我們共同的自由和民主價值觀的攻擊——我們絕不會接受。」

慘案發生於2015年1月7日，全副武裝的伊斯蘭極端份子攜帶AK47和火箭彈發射器闖入《查理周刊》雜誌社位於巴黎的編輯部，事件造成12人死亡，11人受傷。這間雜誌社曾因諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，被極端武裝人員威脅報復。