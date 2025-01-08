特朗普冀國會提高美國債務上限　以避免出現違約

路透社報道，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）週二（7日）表示，他希望美國國會可以提高國家債務上限，他強調不希望看到聯邦政府債務違約。目前，美國國家政府債務已超36萬億美元。



美國國會在2023年達成的提高債務上限協議已于2025年1月1日到期。去年12月27日，美國財長耶倫（Janet Yellen）曾去信國會兩黨領袖，指財政部預計美國最快在2025年1月14日至23日期間再次觸及債務上限，屆時財政部將須要採取超常規措施（extraordinary measures），避免美國債務違約。

特朗普昨日在佛羅里達州向記者表示：「我只是不想看到違約，這就是我想要的。」

美國債務上限：圖為2023年5月31日，圖為美國眾議院議長麥卡錫在眾議院通過提高債務上限協議後，在國會山莊笑容滿面地走出來。（Reuters）

2023年1月，美國曾觸及債務上限，導致債務上限危機。同年5月，美國總統拜登（Joe Biden）和時任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）就提高政府債務上限達成協議，隨後在6月由參眾兩院投票批准通過，並交由總統拜登簽署法案生效。

這些措施也許能夠避免於未來數個月出現違約，但國會或需要在今年中之前通過立法來解決債務上限問題。