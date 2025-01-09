美國稱朝軍赴烏克蘭援俄累積作戰經驗　未來或更有能力發動戰爭

美國駐聯合國官員1月8日警告，朝鮮軍隊與俄羅斯並肩作戰對抗烏克蘭，朝鮮從中受益匪淺，累積作戰經驗，使朝方未來更有能力對鄰國發動戰爭。



美國駐聯合國副代表謝伊（Dorothy Camille Shea）昨日告訴聯合國安理會，超過1.2萬名朝軍士兵駐紮在俄羅斯，並於上個月開始在庫爾斯克地區（Kursk）與烏軍作戰。

謝伊指出：「朝鮮從獲得俄羅斯的軍事裝備、技術和經驗中受益匪淺，這使平壤更有能力對鄰國發動戰爭。」

她警告，朝鮮預計會利用這些軍備及技術上的提升來促進武器銷售，同時爭取更多的軍事訓練機會。

2025年1月8日，美國駐聯合國副代表謝伊（Dorothy Camille Shea）在安理會警告，朝鮮軍隊與俄羅斯並肩作戰對抗烏克蘭，朝鮮從中累積經驗，使朝方更有能力對鄰國發動戰爭。（美國駐聯合國代表團網站）

朝鮮駐聯合國大使則辯稱，朝方周一進行的導彈試射是增強國防能力計劃的一部份，並指責美國奉行雙重標準。朝早社證實，朝鮮當日成功試射搭載超高音速彈頭的新型中遠程彈道導彈。

他批評：「加沙平民死亡人數超過4.5萬人，美國一方面把以色列的邪惡大屠殺暴行美化為自衛權，另一方面對朝鮮行使自衛權的合法性提出質疑。」

2001年8月3日，時任朝鮮領導人金正日抵達俄羅斯莫斯科準備會晤俄羅斯總統普京。圖為莫斯科火車站懸掛著朝鮮和俄羅斯國旗。（Getty）

俄羅斯駐聯合國大使Vassily Nebenzia則重申莫斯科長期以來的指控，即美國、韓國和日本通過軍事演習挑釁朝鮮。他也駁斥美國對俄羅斯打算與朝鮮分享衛星和太空技術的指控，稱此類聲明毫無根據，旨在抹黑俄羅斯與朝鮮的雙邊合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

