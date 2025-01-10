特朗普重返白宮在即　美媒：正擬定近100項行政命令

《華盛頓郵報》報道，美國一名共和黨參議員透露，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在為1月20日重返白宮準備近100項行政命令。



特朗普從1月10日起，連續三天在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與眾議院共和黨議員開會，繼續為他上台執政做準備。

報道稱，共和黨籍的俄克拉荷馬州參議員穆林 (Markwayne Mullin）9日接受霍士新聞（Fox News）訪問時說，特朗普8日晚上在華盛頓與共和黨參議員會面時轉達針對移民和能源等問題採取行動的計劃。

特朗普還敦促參議院共和黨人在內閣人選確認過程保持團結，並討論如何實施他一上任就率先推行的立法議程。

2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）對國會共和黨人提議通過和解程序批准特朗普的議程作出批評。參議院共和黨議員主張把特朗普的議程分為兩項法案提出，以便迅速解決邊境和能源政策，再轉向較棘手的稅收問題。

舒默說：「他們一直在討論這項和解法案以及是否應該分成兩項法案還是一項法案——這根本沒有分別……他們正在試圖做的是尋找一個最快且最好的方法給富人提供他們不需要的巨額減稅來傷害一般的美國人。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

