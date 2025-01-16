美國防長奧斯汀暪報入院調查報告　揭期間服藥或影響認知

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2024年隱瞞入院，國防部監察長發表調查報告，指奧斯汀基於對私隱的保護意願，造成政府內部通報失敗，且他在住院期間服用的藥物，有可能影響其認知能力。



美國國防部：圖為2022年3月3日，從空中俯瞰五角大廈。（Reuters）

奧斯汀因前列腺癌手術併發症，於2024年元旦住院，消息保密數天，包括美國總統拜登（Joe Biden），甚至副防長希克斯（Kathleen Hicks）也一無所悉，事件曝光後引發軒然大波。

由五角大廈監察長撰寫的調查報告，於1月15日出爐。報告提及新的細節稱，「1月2日上午，奧斯汀服用了幾種不同的藥物，這些藥物可能會影響認知功能。」不過，調查人員未發現有造成影響的明確證據。

圖為美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。（X@DepSecDef）

報告指出，奧斯汀於1月2日下午2點22分，將權力移交副部長希克斯。不過，她是到1月4日才得知原因為奧斯汀入院。

報告披露，其幕僚長幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）於3日曾發短信，對奧斯汀隱瞞事件的做法失望，指對方是個普通人，但也是國防部長，肩負着重大的機構責任。而公眾至1月5日才獲悉奧斯汀住院。

報告直指，奧斯汀對2024年因併發症住院，以及2023年為前列腺癌手術住院，均未向政府通報其曾期喪失行為能力的情況，做法已違反聯邦法規。