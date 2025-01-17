黃仁勳據報將缺席特朗普就職典禮　有別一眾科技領袖忙於訪問中國

彭博社1月17日報道引述消息人士稱，近日身在亞洲的英偉達（NVIDIA，又稱輝達或NVDA）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），將不會出席1月20日美國候任總統特朗普（Donald Trump）的就職典禮。



報道引述消息人士指，黃仁勳本周會在東亞訪問，這是他農曆新年前後的一貫行程，他亦從未參加過美國總統的就職典禮。黃仁勳本周三現身深圳參加公司年會，翌日又飛抵台北。

蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）以及特朗普的親密盟友、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）等科技企業領袖都將出席下周一的總統就職儀式。

目前，外界關注黃仁勳不出席就職典禮，會否影響英偉達與特朗普的關係。

2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

美國於日前對英偉達人工智能晶片的海外銷售，實施了新的限製措施。只有18個被列為「美國盟友」的國家，可不受限製地進口英偉達的先進AI晶片，其餘地區全部受到一定的採購限制。

其中，中國被列為高風險國家，被禁止從美國進口先進的AI晶片。對此，英偉達在官網發聲明表示，「這可能會破壞全球創新和經濟增長」。