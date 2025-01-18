尹錫悅拘留必要性審查或今晚出結果　逾萬支持者法院外聲援17被捕

被捕的韓國總統尹錫悅1月18日下午於首爾西部法院接受拘留令必要性審查，韓媒指最快今晚或明早將有結果。審查期間大批尹錫悅的支持者在法院外聲援，韓聯社引述警方估計指有逾1.2萬人參加集會。有17人試圖爬過圍牆進入法院範圍內，被警方拘捕。



尹錫悅方面表示，尹錫悅本人接受「堂堂正正予以應對」的建議，決定到法院接受審查，親自說明緊急戒嚴的正當性和內亂罪名不成立的理由。

2025 年1月8日，韓國首爾總統官邸外，保安人員走在停放的巴士附近，以保護被彈劾的韓國總統尹錫悅免遭可能的第二次逮捕企圖。（Reuters）

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）本周（15日）以涉嫌發動內亂、濫用職權對尹錫悅進行拘捕，惟尹錫悅在首日調查中保持沉默，後又拒絕出席公調處調查訊問。17日，公調處向首爾西部地方法院申請對尹錫悅的拘留令。根據規定，法院將在24小時內對拘留令申請進行審查。若批准，尹錫悅可被拘留達20日。

據指，拘留令最早將於今晚或明日凌晨公布。如果拘留令申請獲批，對尹錫悅的羈押最長可達20天。尹錫悅也將成為南韓憲政史上，首位以現任總統身份，接受拘留調查的總統。

2025年1月15日，韓國總統尹錫悅被捕後，坐車送往韓國高級公職人員犯罪調查處首爾拘留中心。（Reuters）

現任總統出席逮捕必要性審查尚屬首次，前總統中僅樸槿惠2017年以犯罪嫌疑人身份到庭接受逮捕必要性審查。