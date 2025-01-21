特朗普就職｜無條件特赦約1500名衝擊國會暴徒　結束所有案件

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（1月20日）上台後，隨即對參與2021年1月6日衝擊國會山莊事件的約1,500人發出「完全、完整、無條件」的特赦，其中包括一些被判有暴力行為的人，兌現了他第二任期上任首日就對此類案件採取行動的承諾。



特朗普對那些被判犯有暴力，以及包括襲警和煽動陰謀在內嚴重罪行的人給予寬大處分。他還命令司法部長撤銷所有與國會山暴亂有關的未決起訴。這次赦免履行了特朗普的重點競選承諾之一。

特朗普在橢圓形辦公室（Oval Office）簽署行政命令時說「這是一件大事。坦白說，我們希望他們今晚就可以出來，」並稱「這一赦免結束了過去四年來美國人民遭受的嚴重國家不公正，並開啟了國家和解的進程。」

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在就職典禮當天於美國華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署文件，發布行政命令並赦免1月6日的被告。（Reuters）

許多1月6日的被告都被控非暴力的輕罪，但有些人則面臨更嚴重的罪行，例如密謀使用武力抗拒權力移交。在預期獲得赦免的人中，包括美國極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）前領袖塔里奧（Enrique Tarrio），他在2023年5月被判煽動陰謀等罪名成立後，正在服22年的刑期。目前尚不清楚他是否會獲得赦免或減刑，但《紐約時報》提到，塔里奧的母親聲稱兒子可以在當天獲釋。