特朗普就職｜午宴菜色曝光　傳民主黨多名高層拒出席

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就任，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及其核心圈成員、內閣提名人和多名商業大亨，出席在華盛頓特區國會大廈舉辦的午宴；據知，民主黨多名高層包括前總統克林頓夫婦、小布殊（George W. Bush，又譯作小布什、小布希）、奧巴馬（Barack Obama），均拒絕出席。



綜合美媒報導，出席這場午宴的包括有國會就職典禮聯合委員會主席參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）等多名政要，至於蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）也是座上客，他坐在小特朗普（Donald Trump Jr.）和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）間。

至於午宴的菜色也有曝光，與以往的就職午宴一樣，將為賓客提供三道菜，包括海鮮、肉類主菜和甜品，其中包括切薩皮克蟹餅搭配番茄塔塔醬、產自維珍尼亞州的白葡萄酒，還有安格斯肋眼牛排、法式千層焗薯、朱古力蛋奶酥配櫻桃雲呢拿雪糕等。

前總統奧巴馬（Barack Obama，左二）、小布殊（George W. Bush，中）和克林頓（Bill Clinton，右二），均拒絕出席特朗普就職午宴。（Reuters）

根據美國國會就職典禮聯席委員會（JCCIC）網站介紹，就職午宴首次於 1897 年舉行，但目前的形式始於 1953 年，「午餐會通常提供反映新任總統和副總統或 JCCIC 主席家鄉的美食，以及就職典禮的主題，午餐會還包括演講、JCCIC 的禮物贈送以及向新政府敬酒。」網站指出。