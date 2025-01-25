路透社：特朗普解僱17名聯邦機構獨立監察長

美國知情人士透露，總統特朗普解僱了多個政府機構的17名獨立監察長，為用忠誠人員取而代之鋪平了道路。



路透社引述不願透露姓名的消息人士稱，包括國務院、國防部和交通部在內的各機構的監察長，都收到了白宮人事主管通過電子郵件所發的立即解僱通知。

此次解僱似乎違反了聯邦法律，法律要求總統提前30天向國會參眾兩院說明解僱的理由。

白宮沒有立即回應置評請求。

2025年1月21日，美國總統特朗普在白宮羅斯福廳針對AI基礎設施發表演說。（Reuters）

監察長是一個獨立職位，負責對浪費、欺詐和濫用權力等指控進行審計和調查。

聯邦機構正在加緊執行特朗普星期一（1月20日）就職後所發的行政令，通過取消多元化計劃、撤回工作邀請以及將150多名國家安全和外交政策官員排擠在外，重塑聯邦官僚機構。

據《紐約時報》報道，司法部督察長霍羅威茨（Michael Horowitz）等倖免於難。最先報道解職消息的《華盛頓郵報》說，其中多數人是特朗普2017年至2021年第一任期內任命的。

馬薩諸塞州民主黨聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren）指特朗普的行為，是「半夜對獨立監督機構的清洗」，並在社交媒體X上發帖稱：「特朗普總統正在拆除對其權力的制約，為普遍的腐敗鋪平道路。」

特朗普的前律師、盟友鮑威爾（Sidney Powell）在X上發帖辯稱：「現有的監察長實際上毫無作用。」

她寫道：「他們可能會揭露一些小問題，但幾乎不會取得任何成績。整個系統都需要改革！他們軟弱無能，只保護機構而不保護公民。」

特朗普：圖為2025年1月6日，美國總統特朗普簽署行政令及特赦令。（Reuters）

每屆政府都會有許多政治任命的機構和部門領導人來來去去，但監察長可以為多位總統效命。

在2020年的第一個任期內，特朗普在不到兩個月的時間內解僱了五名監察長。其中包括國務院，這個部門的監察長曾在總統的彈劾程序中發揮了作用。

去年，特朗普的前任拜登解僱了鐵路退休委員會的監察長。調查發現，這名官員創造了一個惡劣的工作環境。2022年，國會加強了對監察長的保護，要求總統對他們的免職先作解釋。

本文獲《聯合早報》授權轉載

