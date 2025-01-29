印度大壺節人踩人最少15死　信眾湧入河中欲「沐浴聖水」引發踩踏

印度1月29日一個大壺節（Maha Kumbh Mela）活動發生人踩人意外，救援行動已經展開，外媒引述當地醫生指，事件升至最少15人喪生，另有多人受傷。路透社指，信眾湧入河中，希望「沐浴聖水」，引發踩踏事件。



印度總理莫迪（Narendra Modi）向失去親人的信眾表示哀悼，他指「當地政府正盡一切可能幫助受害者。」

印度1月29日大壺節發生人踩人事件，多人傷亡，現場情況混亂（Reuters）

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）指，事發於印度北方邦（Uttar Pradesh）安拉阿巴德（Prayagraj），當時有大批信眾在凌晨1時左右湧到恆河參加聖河沐浴，但管理部門要求民眾離開，結果引發混亂。

有北方邦政府官員表示，現場一個圍牆倒塌，導致多人受傷，並稱當局暫時無法掌握實際傷者人數。

印度1月29日舉行大壺節活動時發生人踩人意外後，多名民眾驚魂未定。（Reuters）

報道提到多個救護車到場將傷者送院，有官員稱多人送院後證實不治。

大壺節每隔12年舉行，是全球最大規模的單一朝聖活動，而在長達6週的活動中，估計吸引超過4億海內外旅客參加。