烏干達首都爆伊波拉　護士死前接觸44人　世衛將部署實驗階段疫苗

非洲國家烏干達1月30日證實在首都坎帕拉（Kampala）錄得伊波拉病毒病（Ebola Virus Disease）個案，一名病人29日身亡。當地衛生部表示，已知其生前曾接觸44人，其中包括30名醫護人員。另外，剛果民主共和國正在調查其西北部12宗懷疑感染伊波拉個案，當中7人死亡，部份檢測結果呈陰性。



世界衛生組織（WHO）同日表示，烏干達病例在人口稠密的城市發現，需要迅速反應，已從緊急緊急應變基金撥出100萬美元。該組織正派出高級公共衛生專家等人員協助，並與開發商協調，將部署仍在實驗階段的候選疫苗作為應對措施。



圖為2025年1月30日，烏干達首都坎帕拉（Kampala）錄得伊波拉病例後，市中心繁忙情況。（Reuters）

當地衛生部指，該病人為一名男護士，在出現發燒症狀後，最初曾到多家醫療機構求診，包括其工作的Mulago referral hospital。

部門指病人出現多重器官衰竭，1月29日在醫院去世，驗屍結果證實感染伊波拉病毒。

路透社稱，坎帕拉是個擁有超過400萬人口的擁擠城市，也是通往南蘇丹、剛果、盧旺達和其他國家的樞紐，在追蹤病例接觸者上存在挑戰。

圖為2020年2月6日，在瑞士日內瓦的世界衛生組織(WHO)大樓。（Reuters）

烏干達上一次爆發伊波拉疫情是在2022年底，經過近4個月努力，終控制病毒傳播後，疫情於2023年1月宣告結束。上次疫情造成143名感染者中有55人死亡，其中包括6名醫護人員。