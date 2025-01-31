巴拿馬總統穆利諾：不會與美國就巴拿馬運河擁有權進行談判

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）1月30日表示，不會與美國就巴拿馬運河擁有權進行任何談判，他重申：「運河屬於巴拿馬，關於運河，我無法談判，更不用說啟動運河談判進程」，但他願意向美國澄清運河控制權並未落入中國手上。



穆利諾周四在每周新聞發布會上表示，巴拿馬運河上的港口均不受任何國家或軍隊控制，巴拿馬不會因為有公司來自中國而給予特別待遇，當局現時正等待對營運運河兩個港口的和記黃埔屬下公司的審計報告。

對於美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周末到訪當地，穆利諾指期待雙方將就有共同利益的議題進行對話，包括打擊販毒、有組織犯罪及非法移民等問題。

人們在巴拿馬運河旁拍攝經過的貨輪。（Reuters）

美國是巴拿馬運河的主要用家，每年有40%通過運何的貨櫃船來自美國，其次是中國。美國總統特朗普在 1 月 20 日的就職演說中重申，他要「收回」對巴拿馬運河的控制權。巴拿馬運河是美國修建的一條連接大西洋和太平洋的水道，於 1914 年開通，1999 年移交給巴拿馬。

中國外交部反駁指，中方從未干涉與巴拿馬運河有關的事務，並重申尊重巴拿馬對運河的主權，承認該運河是一條中立的國際航線。