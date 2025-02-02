通脹猛於虎？　日本多種農產品價格暴漲　東京民眾自家種菜應對

日本多種農產品價格上漲，已有民眾開始減少吃蔬菜，或是用更便宜的調味料，代替一些日常菜餚。



據路透社1月31日報道，日本央行看好薪資前景，上周將利率上調到17年來的最高水平。然而，過去32個月裏，經通貨膨脹調整後的工資水平，有29個月出現下降。由於食物價格高漲，日本食品支出佔家庭總支出的比率，去年更是創下40年來新高。

根據1月31日的數據，一顆椰菜在東京的零售價格是去年同期的三倍多，高達1000日圓（約50港元），幾乎相當於當地一個小時的工資。

2023年1月20日，一位女消費者在日本東京的一間超市內檢視食品。（Reuters）

去年12月的大米批發價格，也同比上漲60%，日本央行上周表明，大米價格可能持續走高到2026年春季。當局首次考慮制定新規則，允許政府向農業合作社出售儲備大米，以降低零售價格。

椰菜是日本知名小吃御好燒的主要食材，但家庭主婦望月桐菜表示，由於價格飆升，她現在每天都要去超市尋找折扣產品，或者用海帶乾代替椰菜。

面對居高不下的農產品價格，日本人也開始減少食用蔬菜。政府最新數據顯示，去年11月日本成年人蔬菜平均攝取量，降到歷史最低水平。

也有民眾選擇用價格低廉的拌飯素送飯，代替其他菜餚。這是一種撒在米飯上的乾調味料。調查公司富士經濟（Fuji Keizai）指，拌飯素去年的銷量可能創下歷史新高。

新冠病毒疫情期間，東京居民中田和希出於興趣開始在家裏種蔬菜。他在2023年辭職，專職照顧家裏的蔬菜，目前種植的蔬菜多達47種，包括紫蘇葉、洋蔥和蘿蔔。這些蔬菜都在空塑料瓶、啤酒罐甚至自行車籃里生長。

中田表明，在家種菜減少了家庭的食物開支。近期蔬菜價格高漲，他的YouTube頻道訂閱者多了4500人，現在已有約9萬名粉絲。人們想要學習如何延長商店蔬菜的保質期，以及如何無土裁培蔬菜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

