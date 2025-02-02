法國總理稱用特權通過有爭議預算案　料再引發不信任動議

法國國營電視台France 24周日（2月2日）報道，法國總理貝魯（Francois Bayrou） 確認將使用特殊權力，不經議會投票強行通過預算案，此舉可能會導致法國少數黨政府下周面臨不信任動議。



貝魯對法國《論壇報》（La Tribune）表示：「我們這樣的國家不能沒有預算」，並確認他將利用法國憲法第49.3條繞過議會。貝魯還警告反對黨，推翻其政府的企圖將損害經濟。法國迄今仍未能批准拖延已久的2025年預算，這令投資人感到不安，同時也削弱了企業和家庭信心。

2025年1月28日，法國總理貝魯（Francois Bayrou）在法國巴黎國民議會（National Assembly）政府會議上發表演說。（Reuters）

上周五（1月31日），法國議會的一個小組就預算提案的最終文本達成一致，並將於下週把該法案提交給下議院。如果未能順利通過，貝魯的總理任期將可能縮短。會後反對黨稱他們對預算案文本並不滿意，但表示有預算案聊勝於無。

極左翼政黨「不屈法國」（La France insoumise）曾警告稱，如果政府強行通過預算，該黨將發起不信任投票。法國極右翼國民聯盟（National Rally，RN）議員Jean-Philippe Tanguy在周五達成協議後也對該協議表示不滿。他沒有透露他所在黨是否會支持下周可能提出的不信任動議，但他也承認法國急需敲定預算案。

上任總理巴尼耶（Michel Barnier）去年底亦曾經動用憲法第49.3條來強推社會保障預算法案，結果遭在野黨發現不信任動議，最終被迫下台。