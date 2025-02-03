敘利亞過渡政府總統沙拉率團訪沙特　與王儲穆罕默德會晤

敘利亞過渡政府總統、「沙姆解放武裝」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）周日（2月2日）率團訪問沙特阿拉伯會見王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman），這是他上週就任過渡總統以來的首次出訪。



敘利亞過渡總統選擇沙特作為首次出訪的國家，這被視為敘利亞新領導層領導下政治立場轉變的體現：遠離阿薩德政權關鍵盟友伊朗，轉向海灣國家。

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此次沙拉與王儲穆罕默德於沙特首都利雅得（Riyadh）進行會談。會後，沙拉表示，與穆罕默德的會晤顯示沙特「真誠希望支持敘利亞的建設未來」。他還補充說在利雅得的會談內容包括在能源、技術、教育和衛生等領域的合作計劃。

沙拉領導的敘利亞沙姆解放武裝去年12月宣布，解放敘利亞首都大馬士革，推翻前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權。上月底沙拉出任過渡政府總統。