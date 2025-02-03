美媒：中國準備與美國就貿易協議談判　防更高關稅和技術限制

美媒2月2日報道，繼美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對中國產品加徵10%關稅後，北京正準備與美國進行談判，提出向美國購買更多商品和服務、增加對美國電動車電池等產業的投資以及與TikTok收購相關的一連串條件，同時亦準備一套反制手段作為談判籌碼。



《華爾街日報》引述中美兩方的消息人士稱，北京的提案將主要聚焦在特朗普第一任期中美達成卻未能執行的貿易協議，其內容包括要求中國在兩年內增加購買2000億美元（約1.56萬億港元）的美國商品和服務。中國還計劃提出增加包括電動車電池領域在內對美國投資，承諾不會以讓人民幣貶值來獲得競爭優勢繼減少芬太尼前體出口等。

習拜會: 在秘魯出席APEC峰會的國家主席習近平與美國總統拜登率領中美官員進行雙邊會晤。(Reuters)

消息人士還稱，由於特朗普提出由中美合資、各買50%TikTok股權的方案，中方也計劃藉此定下積極的基調，大體將TikTok作為「商業事務」來對待。報道指，這意味北京打算置身事外，由TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的投資者來與感興趣的美國投資方洽談。報道也指，尚不清楚北京目前是否願意放棄對TikTok算法的控制。

報道指，儘管白宮對中國加徵10%關稅，但雙方都無意打貿易戰。而中方應對則反應了在中國經濟壓力增大下，北京正在為與美國長期競爭做準備。