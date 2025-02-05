美國郵政停收中國及香港包裹　圖阻中國跨境電商廉價商品「湧入」

撰文：毛詠琪
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美國郵政（US Postal Service）周二宣布暫停所有寄出自中國及香港的國際包裹，信件不受影響。加上特朗普政府先於周末簽署行政命令，消除了「小額豁免」條款，顯然是為要進一步阻止中國電商商品以免稅方式進入美國。

根據美國海關和邊境保護局數據，美國於2024年清關超過13億份「小額豁免」（de minimis）的貨物。所謂「小額豁免」意即允許價值800美元以下的小額商品免稅進入美國。美國眾議院委員會2023年一份針對中國共產黨的調查報告指，中國電商Temu（拼多多旗下跨境電商）和SHEIN「可能」對根據該條款運往美國的所有包裹的30%以上「負有責任」（likely responsible），而且「可能近半」（likely nearly half）是來自中國。

路透社引述Semafor報道，表示美國正在討論是否將中國拼多多旗下零售電商Shein和Temu列入美國國土安全部（DHS）的「強迫勞動」名單。（Reuters）

據當地顧問公司，跨境電商約31%依賴美國郵政完成「最後一公里」派送，亦會使用各家快遞商的服務，包括DHL、FedEx及UPS或其他小型運輸公司，而美國郵政是傳統上較具成本效益的選擇，尤其是對於中國小賣家。

美國不少議員認為，「小額豁免」措施令中國企業可以繞過關稅，對美國輸送大量廉價貨品。亦有貿易團體呼籲特朗普政府堵塞相關漏洞，阻止芬太尼等藥品透過郵寄方式入境。

中國跨境電商平台在Temu在美國增長驚人，圖為Temu郵包。（Getty）

中國兩大跨境電商Temu及SHEIN在美業務近年迅速增長，但兩家企業皆否認其商業模式是利用「小額豁免」措施，並指已在美國開設了配送中心，允許中國賣家將商品運送到美國並存放在當地倉庫。

美國媒體CNBC引述深圳物流公司千禾科技物流總經理文彪報道，由於各大電子商務公司尋求對沖美國進一步的貿易限制，去年在美國開設倉庫進行國內配送的趨勢開始興起。

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