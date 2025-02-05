禁郵包、撤小額豁免　特朗普不惜對中國電商出重拳？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月簽署行政命令，對中國加收10%關稅，同時取消「小額豁免」（De minimis）條款，意味着過去價值800美元（約6240港元）以下的小額包裹入境美國可獲免除關稅的政策如今撤銷。美國郵政今日暫停接受內地與香港寄出包裹，明顯針對Temu和Shein等中國跨境電商，究竟是什麼讓美國不惜取消這一近百年的免稅條款，也要對這些廉價電商平台出重拳？



何為小額豁免？

數據顯示，去年第二季度末，Temu全球下載量高達1.2億次，其中美國下載量超過7,000萬次。 2024年更是Temu連續兩年成為美國iOS用戶下載量榜首的應用程式。通過售賣主要來自中國的廉價商品，Temu和Shein等跨境電商把美國零售商打得丟盔棄甲。而他們控制成本的策略，某程度上是利用海關小額豁免條款。

所謂「小額豁免」——De minimis取自拉丁文「法律不問瑣事」，源自近百年前的美國貿易法，規定個人每日進口不超過800美元的貨品不必收稅。其最初的目的是簡化海關程序和節省時間成本。

圖為2023年4月26日，手機展示拼多多旗下的電商平台Temu標誌。（Reuters）

但中國跨境電商嗅到了商機，他們大量引進小宗商品。據美國國會研究處報告顯示，2018至2023年間，中國廉價包裹出口額從53億美元（約412億港元）飆升至660億美元（約5,140億港元）。美國海關指出，美國每日以免稅方式入境的包裹多達400萬個。聯邦統計數據指，約三分之二的小額豁免包裹來自中國，超過其他所有國家的總和。

堵截毒品借電商入侵的「捷徑」

中國電商不必像亞馬遜那樣將商品運到本土倉庫再寄出，而是每年將數百萬個廉價商品通過美國郵政直接送到消費者家門口。美國人批評這挫傷了本土企業的競爭力，更削減了配送中心本該創造的工作機會。

由於小額豁免能避免海關盤查，大量包裹不再需要提供相關資訊，有機會成為海外毒品及其原料更容易流入美國的原因之一。

特朗普一直指責中國是生產毒品芬太尼化學前體的主要來源，並藉此禁止通過美國郵政寄出的中國包裹，鎖死了Temu在美國「不設倉庫、直接送貨上門」的捷徑。

SHEIN是一家總部設於新加坡的中國快銷品牌。

美國終成贏家？

雖然特朗普的本意是打擊中國電商在美國市場的「收割」，但此舉也難免波及自己人。

而且，並非只有中國電商在利用小額豁免獲利。

美國電商亞馬遜（Amazon）去年推出了低價折扣店Amazon Haul，同樣採取小額豁免的模式避免關稅，以爭奪低價市場份額；而Marketplace Pulse數據顯示，亞馬遜美國前1萬名賣家有近一半來自中國，貢獻了第三方商品交易總額的近一半；亞馬遜也承認，關稅限制可能會對其經營業績產生不利影響。

美國聯邦快遞（FedEx）與聯合包裹（UPS）亦表示反對取消條款，因為他們的業務中就包括空運中國包裹。