Kanye West妻格林美全裸走紅地氈　傳嚇壞日本投資者撤資1.5億元

Kanye West和妻子Bianca Censori被指在今年2月3日的格林美紅地氈上不請自來。Censori脫掉大衣，身穿透明薄紗，幾乎全裸的著裝讓全場驚呆，之後被請出場。這個驚人的舉動讓他痛失將近1.57億港元的投資。



據英國媒體「每日郵報」報道，他原定於5月在日本東京開唱，合同金額高達2000萬美元（近1.57億港元），但前日的行為嚇壞了日本投資者。消息人士稱：「Kanye把眼前的每一個機會都搞砸了。他們昨天的表現令人毛骨悚然，難以置信，在日本更是引起了震驚。」

消息人士也說：「日本現在很重視關於女性權利的文化覺醒，#MeToo運動在這裏反應很熱烈。這個舉動被視為強制控制的行為，這是完全不被接受的。他完全誤判了日本的文化。」據悉，Kanye已經在日本的酒店居住了一年，然而他的行為令日本投資者感到失望，很可能導致他們撤資演唱會。

Bianca衣著一向大膽，但今次直接全裸，非常驚嚇。（Getty）

出席派對妻子尺度不減

Kanye夫婦在紅毯的驚人舉動引來熱議，不料在格林美獎的慶祝派對上，Censori再度以另一套透視裝登場。

這次換上黑色薄紗高衩連身衣，三點都露出。她接連大膽的造型不僅讓線民目瞪口呆，還引發法律爭議，質疑她的衣著是否觸犯公共暴露法規。然而，洛杉磯警局稱，格林美獎屬於私人活動，且無人投訴，因此「無法可管」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

